МАДРИД, 17 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Испании по итогам 2020 года составил более 1,311 триллиона евро, сообщает Банк Испании. Центробанк позитивно оценил ситуацию с госдолгом России

За год он вырос на 122,4 миллиарда и достиг 117,1% ВВП против 95,5% ВВП по итогам 2019 года. Как отмечает издание Economista, подобное соотношение госдолга к ВВП в последний раз было в 1902 году.

Самое большое увеличение дефицита произошло из-за больших финансовых вливаний для поддержки бизнеса и частных лиц в условиях эпидемии, в частности, ERTE (временная приостановка контракта, 70% зарплаты сотрудникам в этих условиях выплачивает государство), помощь индивидуальным предпринимателям и оплату нетрудоспособности из-за эпидемии.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Испании по итогам 2020 года вырос до 16,13%, ВВП Испании сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом, это самое большое падение экономики страны с момента начала ведения статистики в 1970 году.