2021-02-17T15:42:20+03:00
2021-02-17T15:42:20+03:00
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2021
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Госдолг Испании достиг рекордных значений
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Государственный долг Испании по итогам 2020 года составил более 1,311 триллиона евро, сообщает Банк Испании. За год он вырос на 122,4 миллиарда и достиг 117,1% ВВП против 95,5%... ПРАЙМ, 17.02.2021
госдолг, испания, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАДРИД, 17 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Испании по итогам 2020 года составил более 1,311 триллиона евро, сообщает Банк Испании.
За год он вырос на 122,4 миллиарда и достиг 117,1% ВВП против 95,5% ВВП по итогам 2019 года. Как отмечает издание Economista, подобное соотношение госдолга к ВВП в последний раз было в 1902 году.
Самое большое увеличение дефицита произошло из-за больших финансовых вливаний для поддержки бизнеса и частных лиц в условиях эпидемии, в частности, ERTE (временная приостановка контракта, 70% зарплаты сотрудникам в этих условиях выплачивает государство), помощь индивидуальным предпринимателям и оплату нетрудоспособности из-за эпидемии.
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Испании по итогам 2020 года вырос до 16,13%, ВВП Испании сократился на 11% по сравнению с предыдущим годом, это самое большое падение экономики страны с момента начала ведения статистики в 1970 году.