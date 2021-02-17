МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 42,235 миллиарда рублей при спросе 86,392 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 4,8 миллиарда рублей

Цена отсечения составила 95,26% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3724% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,63% годовых, средневзвешенная доходность — 6,61% годовых.

На первом безлимитном аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 39,254 миллиарда рублей при спросе 72,401 миллиарда.

Таким образом, на двух состоявшихся аукционах министерство разместило ОФЗ на 81,5 миллиарда рублей при совокупном спросе в 158,8 миллиарда рублей.