МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 9 /2249/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 741-П от 30.11.2020 "О порядке направления таможенным органом в банк отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления банком в таможенный орган сообщений, содержащих сведения об остатках денежных средств /драгоценных металлов/ на счетах плательщика /лица, несущего солидарную обязанность/ в банке и сведения об остатках электронных денежных средств, а также об установлении даты получения банком отдельных решений таможенного органа" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62288 от 29.01.2021, вступает в силу c 1.10.2021/;

— указание № 5627-У от 19.11.2020 "О ведении Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62239 от 27.01.2021, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 5662-У от 15.12.2020 "О форме и порядке направления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех случаях и /или/ о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и получения операторами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, а также о порядке реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62210 от 25.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5664-У от 16.12.2020 "О порядке исключения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62238 от 27.01.2021, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 5665-У от 16.12.2020 "О порядке исключения Банком России оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62245 от 27.01.2021, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 5673-У от 23.12.2020 "О требованиях к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62358 от 3.02.2021, вступает в силу с 1.10.2021/;

— указание № 5674-У от 23.12.2020 "О порядке направления Банком России требований, предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 721 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/", порядке уведомления Банком России о принятии решения об отмене повышенных значений параметров риска и порядке отзыва Банком России разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки риска" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 62289 от 29.01.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5729-У от 8.02.2021 "О неприменении приказа Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 4 декабря 2002 года № 151 "О требованиях к информационным материалам негосударственных пенсионных фондов" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ Минфина России, Банка России, Росстата и Минэкономразвития России № 16/5714-У/18/15 от 21.01.2021 "О признании не действующей на территории Российской Федерации Инструкции Министерства финансов СССР, Государственного банка СССР и Центрального статистического управления при Совете Министров СССР от 15 июня 1973 г. № 125/82/13-03 "О составе расходов на служебные командировки работников, их учете и порядке контроля за правильностью использования средств на эти цели";

— приказ № ОД-166 от 9.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-177 от 10.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974";

— приказ № ОД-178 от 10.02.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050";

— приказ № ОД-201 от 12.02.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175";

— информационное письмо № ИН-06-59/9 от 9.02.2021 "О предоставлении льготного периода по договорам, сумма кредита /займа/ по которым выражена в иностранной валюте";

— методические рекомендации № 1-МР от 12.02.2021 "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов".