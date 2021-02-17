МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Глава Банка России высказалась о взлете биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.46 мск рос в цене на 7,2% — до 52,26 тысячи долларов. Криптовалюта максимально дорожала до 52 395 долларов. Динамика приводится за сутки.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,4% — до 52,06 тысячи долларов.

Стоимость биткоина растет уже четвертую неделю подряд, за это время показатель вырос в 1,6 раза (месяц назад цена биткоина составляла около 36 тысяч долларов).

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