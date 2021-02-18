МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 2020 год увеличились на 36,7%, до 8 847,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Банки Московского региона увеличили вложения в долговые бумаги в ноябре

При этом их удельный вес в активах вырос с 11,0% до 12,8% на 01.01.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Портфель долевых ценных бумаг на 01.01.2021 составил 304,7 млрд рублей, сократившись за 2020 года на 17,4%, что в основном было вызвано уменьшением вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-резидентов.