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2021
https://1prime.ru/finance/20210218/833042317.html
Вложения банков Московского региона в долговые бумаги выросли в 2020 году
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МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 2020 год увеличились на 36,7%, до 8 847,4 млрд рублей, сообщили... ПРАЙМ, 18.02.2021
банк россии, банки, вложения, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 2020 год увеличились на 36,7%, до 8 847,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах вырос с 11,0% до 12,8% на 01.01.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Портфель долевых ценных бумаг на 01.01.2021 составил 304,7 млрд рублей, сократившись за 2020 года на 17,4%, что в основном было вызвано уменьшением вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-резидентов.