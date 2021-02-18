МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за 2020 год выросла на 11,7%, до 3 557,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Сумма ликвидных активов банков Московского региона в ноябре выросла

Увеличение произошло в первую очередь за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.01.2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 5,2% (5,4% – на 01.01.2020).