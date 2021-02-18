МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Отток средств россиян из вкладов и пока не восстановившаяся после пандемии экономика осложняют возврат банковского сектора на доковидный уровень: до 33 кредитных организаций на фоне данных проблем могут лишиться лицензий в 2021 году, следует из индекса здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Десяткам российских банков грозит дефолт, надо ли забирать деньги

Исследование отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

"Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — говорится в исследовании.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что в текущем году продолжатся процессы консолидации банковского сектора, в том числе в результате ухода с рынка неэффективных банков и поглощения кредитных организаций более крупными игроками. При этом добровольные аннулирования лицензий будут наблюдаться среди небольших кредитных организаций без определенной бизнес-модели и рыночной ниши.

"Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям", — заключили эксперты.

Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных игроков с момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в 2013 году. За шесть с половиной лет лицензий лишилась почти половина банков страны – более 420. Однако в последние годы темпы отзыва лицензии существенно замедлились. Так, если в 2019 году было отозвано 28 лицензий и аннулировано еще 11, то в 2020 году банки лишились 15 лицензий и сами сдали еще 21.

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