МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd., владеет российским "Вымпелкомом") не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, следует из отчета компании по МСФО. Акции "Энел Россия" дешевеют на новостях о дивидендах

"Veon не будет выплачивать дивиденды за 2020 финансовый год в соответствии с предыдущими прогнозами", — говорится в сообщении компании.

В августе компания сообщала, что считает маловероятным выплату дивидендов за 2020 финансовый год.

Выручка компании в четвертом квартале 2020 года снизилась на 11,3% в годовом выражении — до 1,998 миллиарда долларов по МСФО, следует из отчетности компании. Чистая прибыль в четвертом квартале 2020 года составила 35 миллионов долларов, снизившись на 27,6% в годовом выражении. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 826 миллионов долларов, уменьшившись на 11,6%.

В 2021 году VEON прогнозирует рост выручки и EBITDA на 1-6%.