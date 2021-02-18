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2021
https://1prime.ru/finance/20210218/833068995.html
VEON не будет выплачивать дивиденды за 2020 год
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VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd., владеет российским "Вымпелкомом") не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, следует из отчета компании по МСФО. "Veon не будет выплачивать... ПРАЙМ, 18.02.2021
выручка, отчетность, veon, новости, технологии, бизнес, финансы, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd., владеет российским "Вымпелкомом") не будет выплачивать дивиденды за прошлый год, следует из отчета компании по МСФО.
"Veon не будет выплачивать дивиденды за 2020 финансовый год в соответствии с предыдущими прогнозами", — говорится в сообщении компании.
В августе компания сообщала, что считает маловероятным выплату дивидендов за 2020 финансовый год.
Выручка компании в четвертом квартале 2020 года снизилась на 11,3% в годовом выражении — до 1,998 миллиарда долларов по МСФО, следует из отчетности компании. Чистая прибыль в четвертом квартале 2020 года составила 35 миллионов долларов, снизившись на 27,6% в годовом выражении. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 826 миллионов долларов, уменьшившись на 11,6%.
В 2021 году VEON прогнозирует рост выручки и EBITDA на 1-6%.