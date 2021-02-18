МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг по иску банка "Траст" взыскал более 4 миллиардов рублей с кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", бывшему основному акционеру банка "Открытие". "Траст" отказался от иска к "Открытие Холдингу"

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Требования к кипрской компании предъявлены как к поручителю третьего лица в процессе – калининградского ООО "Пятый элемент", владеющего кирпичным заводом и находящегося в процедуре банкротства. Два кредита "Пятому элементу" выдал в 2008 и 2010 годах банк "Открытие", впоследствии задолженность по ним перешла к "Трасту". Она включена в реестр требований кредиторов калининградского предприятия.

В 2018 году компания "Пятый элемент" была признана банкротом, она занималась производством кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

"Открытие Холдинг" (ранее — финансовая корпорация "Открытие") — российская финансовая компания, предоставлявшая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами. В феврале 2020 года она подала заявление о своем банкротстве, которое пока судом не рассмотрено.

OICL на 100% принадлежит "Открытие Холдингу" и выполняла функции инвестиционной структуры "Открытия" за пределами России.