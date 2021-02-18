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2021
https://1prime.ru/finance/20210218/833073108.html
Банк России может ввести лимиты на конвертацию в цифровые рубли
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Банк России рассматривает возможность на первое время после внедрения цифрового рубля ввести лимит на конвертацию средств клиентов банков в цифровую валюту, это поможет банкам... ПРАЙМ, 18.02.2021
банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность на первое время после внедрения цифрового рубля ввести лимит на конвертацию средств клиентов банков в цифровую валюту, это поможет банкам легче прогнозировать свою ликвидность, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
"Мы также смотрим, на первом этапе возможно установление лимита для переводов с расчетных счетов средств на кошельки, чтобы банкам было удобнее привыкнуть к этому новому механизму и легче было прогнозировать ликвидность", — прокомментировала она тему цифрового рубля в ходе конференции Ассоциации банков России.
Концепцию цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее в четверг сообщила, что ЦБ по итогам дискуссии с рынком доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение.