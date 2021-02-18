МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила в РФ 70,3%, а по итогам текущего эта доля может составить 72%, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, представленной в ходе конференции Ассоциации банков России.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в 2021 году эта доля продолжит расти, но на единицы процентных пунктов.

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