2021-02-18T14:25:31+03:00
2021-02-18T14:25:31+03:00
2021-02-18T14:25:31+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210218/833073150.html
Доля безналичных платежей в России в 2020 году превысила 70%
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https://россиясегодня.рф
Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила в РФ 70,3%, а по итогам текущего эта доля может составить 72%, следует из презентации первого... ПРАЙМ, 18.02.2021
цб рф, безналичные платежи, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила в РФ 70,3%, а по итогам текущего эта доля может составить 72%, следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, представленной в ходе конференции Ассоциации банков России.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в 2021 году эта доля продолжит расти, но на единицы процентных пунктов.
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