2021-02-18T13:46:39+03:00
2021-02-18T13:46:39+03:00
2021-02-18T13:46:39+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210218/833072623.html
Пилот по зачислению зарплат по номеру телефона запустят в 2022 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ допускает начало перечисления зарплат через систему быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. "Мы договорились,... ПРАЙМ, 18.02.2021
сбп, зарплата, цб рф, новости, госпроекты, экономика, финансы
https://1prime.ru/images/83282/21/832822157.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83282/21/832822157.jpg
https://1prime.ru/images/83282/21/832822156.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83282/21/832822156.jpg
https://1prime.ru/images/83282/21/832822144.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83282/21/832822144.jpg
https://1prime.ru/banks/20210218/833072271.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает начало перечисления зарплат через систему быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
"Мы договорились, что мы в марте-апреле проведем дискуссию на площадке АФТ (ассоциация "Финтех" — ред.) для того, чтобы определиться, если делать, то когда. Потому что было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект дает", — сказала Скоробогатова в ходе конференции Ассоциации банков России.
"Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы – достаточно комфортный срок", — добавила она.
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.