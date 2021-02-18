МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает начало перечисления зарплат через систему быстрых платежей в пилотном режиме в 2022 году, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Центробанк разрешит банкам распустить буфер по необеспеченным кредитам

"Мы договорились, что мы в марте-апреле проведем дискуссию на площадке АФТ (ассоциация "Финтех" — ред.) для того, чтобы определиться, если делать, то когда. Потому что было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект дает", — сказала Скоробогатова в ходе конференции Ассоциации банков России.

"Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы – достаточно комфортный срок", — добавила она.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.