МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2020 году выросла в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 1,3 миллиарда долларов, следует из отчета кредитной организации. Альфа-банк оспорит решение приостановить работу отделения в Москве

Общий совокупный доход незначительно снизился — в 1,1 раза, до 903 миллиона долларов, чистые процентные доходы выросли на 0,8%, до уровня в 2,2 миллиарда долларов.

Чистый комиссионный доход увеличился на 18,9%, до 1,2 миллиарда долларов. Капитал группы вырос на 6,8%, до 8,7 миллиарда долларов. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,2%, до 42,7 миллиарда долларов.

Число активных розничных клиентов выросло на 1 миллион и составило 7,3 миллиона человек.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.