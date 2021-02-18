МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем сомнительных транзитных операций через российские банки в 2020 году сократился на 16,7% — до 600 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Объем сомнительных транзитных операций сократился до 600 миллиардов рублей с 720 миллиардов рублей на 1 января 2020 года", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.