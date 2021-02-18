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2021
https://1prime.ru/finance/20210218/833074987.html
Объем сомнительных транзитных банковских операций в России упал на 16%
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Объем сомнительных транзитных операций через российские банки в 2020 году сократился на 16,7% — до 600 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. "Объем... ПРАЙМ, 18.02.2021
банки, новости, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем сомнительных транзитных операций через российские банки в 2020 году сократился на 16,7% — до 600 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
"Объем сомнительных транзитных операций сократился до 600 миллиардов рублей с 720 миллиардов рублей на 1 января 2020 года", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.