МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Федеральное казначейство РФ планирует в этом году запустить ряд новых инструментов, в частности биржевое РЕПО, сообщил заместитель руководителя ведомства Станислав Прокофьев на круглом столе Московской биржи. Московская биржа ожидает в текущем году прорыва в сфере IPO

"Мы хотели бы с помощью наших коллег — группы "Московская биржа"- выйти на рынок аккуратно, чтобы ничего в нем не нарушить и попытаться начать уже полноценные операции биржевого РЕПО с использованием центрального контрагента", — отметил он, говоря о планах на текущий год.

По словам Прокофьева, планируется также удлинить дюрацию валютного свопа. "Сегодня у нас фактически это овернайтовская операция. Но возникают некоторые сложности, которые, мы надеемся, совместно с коллегами успешно преодолеем, и в этом году также будем делать форвардный своп", — сообщил замглавы Казначейства.

Еще одним направлением работы он назвал развитие депозитов с центральным контрагентом. "Мы сейчас ведем диалоги, чтобы новые инструменты можно было упаковать в КСУ (клиринговые сертификаты участия — ред.), в том числе неэмиссионные ценные бумаги, в том числе драгоценные металлы. И соответственно также с биржей ведем работу, чтобы уже в этом году такие операции стали реальностью", — рассказал Прокофьев.