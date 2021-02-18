МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Меньше половины российских банков в прошлом году показали прирост депозитов: среди основных причин – коронавирусная пандемия и низкий уровень ставок на рынке, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм". В России сократился незаконный вывод денег за рубеж через банки

По заказу АЭИ "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") агентство РИА Рейтинг на основе данных ЦБ провело исследование и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физлиц на 1 января 2021 года. В рейтинг включены 320 банков, привлекающих средства населения, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

"Из представленных в рейтинге кредитных организаций 46,5% банков в 2020 году смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, в 2017-2019 годах доля составляла более 50%, а в 2016 и 2015 годах 62% и 76% соответственно", — подсчитали аналитики.

Таким образом, эпидемия коронавируса, низкие процентные ставки и падение доходов существенно повлияли на долю банков с приростом депозитов, пришли к выводу авторы исследования.

Они отметили, что в квартальном разрезе ситуация была очень волатильной. В частности, в четвертом квартале прирост депозитов наблюдался лишь у 39% банков против прироста более 50% в первом и третьем квартале.

"Стоит отдельно отметить, что во втором квартале, на который пришлись основные ограничения из-за коронавируса, доля банков с приростом депозитов опускалась до 33%. Таким образом, доля банков с приростом депозитов пока не стабилизировалась и находится на относительно низком уровне", — сказано в исследовании.

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