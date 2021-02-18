МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в январе выросла на 4% по сравнению с показателем годом ранее — до 205 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ.

"Прибыль сектора за месяц составила 205 миллиардов рублей, что соответствует уровню января 2020 года, но почти на треть выше, чем в декабре, в основном за счет положительной валютной переоценки на фоне ослабления рубля в целом по сектору (49 миллиардов рублей)", — пишет регулятор.

Отмечается, что количество прибыльных банков в январе выросло до 275 с 237 в декабре, хотя их доля в активах сектора чуть снизилась — до 96% с 98% в последние месяцы 2020 года. ЦБ объясняет такую динамику убытками отдельных крупных банков, в том числе банка непрофильных активов.