МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе нарастили розничное кредитование на 0,8%, корпоративное сократили на 0,2%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

"Корпоративный портфель в январе незначительно сократился (-79 миллиардов рублей, или —0,2%), в основном в системно значимых кредитных организациях (СЗКО). Однако это лучше, чем в январе 2020 года, когда сокращение составило почти 1%", — говорится в сообщении.

Розничный кредитный портфель вырос на 0,8%.

"Ипотечный портфель, по опросам крупнейших банков, в январе вырос лишь на 1% после роста около 3% ежемесячно в сентябре-декабре 2020 года, что в большей степени связано с праздниками… Потребительские кредиты выросли в январе на 0,7%. Это выше, чем в декабре (+0,2%), и соответствует среднемесячному росту 2020 года", — отметил регулятор.