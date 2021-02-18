МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в российских банках за январь снизился на 2,7%, у юрлиц, наоборот, вырос — на 0,5%, говорится в материалах ЦБ.

"Средства юридических лиц в январе выросли на 165 миллиардов рублей (0,5%) за счет валютных остатков (+266 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, или 2,2%), в то время как рублевые снижались (-101 миллиард рублей, или 0,5%). Рост был обусловлен привлечением крупных депозитов от компаний нефтегазовой отрасли", — пишет регулятор.

В то же время средства населения снизились на 881 миллиард рублей, или на 2,7% после притока почти на 5% в декабре 2020 года. "Такое происходит ежегодно и связано с тем, что в декабре многими компаниями осуществляются выплаты премий и бонусов по итогам года, а также с социальными платежами, в том числе части январских пенсий. При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников", — пояснили в ЦБ.