МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались, в том числе под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 13 447

На встрече с Банком России, организованной Ассоциацией банков России, она рассказала, как антиотмывочная система отреагировала на новые риски, связанные с пандемией коронавируса.

По ее словам, российские банки, несмотря на ограничения, не приостанавливали свои функции в рамках антиотмывочного законодательства.

"В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой "ковид". И, действительно, там очень интересные вещи эта система (антиотмывочная – ред.) позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, развитие системы здравоохранения", — рассказала она.

"В комплексе предупредительных мер, безусловно, там шла работа совместно с правоохранительными органами. Она и продолжается эта работа, сообщения продолжают поступать. Было проведено большое количество проверочных мероприятий, возбуждены уголовные дела. Что очень важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей", — отметила Бобрышева.

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