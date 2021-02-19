МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 февраля составил 160 миллионов долларов, понизившись с уровня прошлой недели в 190 миллионов долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. В долгосрочной перспективе рынки акций преимущественно растут

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили притоки в размере 160 миллионов долларов после 190 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.