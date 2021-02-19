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2021
https://1prime.ru/finance/20210219/833079002.html
Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды за неделю
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Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 февраля составил 160 миллионов... ПРАЙМ, 19.02.2021
россия, фонд, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 17 февраля составил 160 миллионов долларов, понизившись с уровня прошлой недели в 190 миллионов долларов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские активы получили притоки в размере 160 миллионов долларов после 190 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.