МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Биржевой курс биткоина в пятницу вечером опять может достигнуть отметки в 52 тысячи долларов, однако подъем не будет стремительным, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Ранее, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.25 мск стоимость биткоина снижается на 0,46%, до 51 702 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 0,26%, до 51 741 доллара. Динамика приводится за сутки. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

"Психологический фон крипторынка остается в повышенном возбуждении, и его участники настроены на активный бизнес. Об этом говорит узкое восприятие реальности, что может обернуться неожиданностями и потерями. И, хотя к вечеру 19 февраля биржевой курс биткоина может подойти к отметке в 52 000 долларов за монету, этот подъем будет не столь стремительным, как в прежние дни", — сказал Панушкин.

Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.