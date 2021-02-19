МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" в 2020 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 29% — до 26,3 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Операционные доходы компании выросли на 17% — до 51,6 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения по итогам года составила 28,2 миллиарда рублей, увеличившись на 13%.

Активы компании выросли за год на 28% и достигли на 31 декабря 2020 года 1,3 триллиона рублей, указывается в отчетности. Российские банки в январе нарастили розничное кредитование

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.

"2020 год оказался настоящей проверкой на прочность для всей жилищной сферы. Сегодня, подводя финансовые итоги года, можно уверенно сказать, что мы эту проверку прошли. На базе инфраструктуры "Дом.РФ" был реализован целый ряд антикризисных решений, включая запуск программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%, благодаря которой жилищные условия в 2020 году улучшили более 350 тысяч граждан. Однако роль "Дом.РФ" не сводится исключительно к антикризисной повестке. Мы продолжили системную работу, направленную на реализацию национальных целей развития в жилищной сфере", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Дом.РФ" Виталия Мутко. Нефтяной "сюрприз" из США заставит рынки волноваться

В нем указывается, что в 2020 году компания приступила к работу по ряду новых направлений: инфраструктурные облигации, финансирование индивидуального жилищного строительства, доступная аренда, что должно обеспечить задел для стабильного развития отрасли в ближайшие годы.

АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ". В 2018 году компания при посредстве Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.