МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские банки услышали просьбу регулятора ускориться с внедрением обязательных сервисов в Системе быстрых платежей (СБП): многие кредитные организации готовы запустить их даже раньше обязательного срока, а остальные обещают справиться с этой задачей вовремя, рассказали РИА Новости участники системы. ЦБ торопит банки с подключением Системы быстрых платежей

Все системно значимые банки должны с 1 октября 2021 года обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров по QR-коду через эту систему, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. К этому времени кредитные организации также обязаны настроить проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. В своем письме в адрес кредитных организаций ЦБ РФ выразил обеспокоенность тем, что многие участники рынка не торопятся с внедрением этих обязательных сервисов и призвал их поторопиться с этим.

Крупнейший российский банк намерен уложиться в обозначенные временные рамки. "Мы нацелены на реализацию новых сервисов СБП в сроки, установленные регулятором", — сообщили агентству в Сбербанке. В Росбанке подтвердили получение письма. "Мы не внедрили два сервиса из требуемых. Данная реализация находится уже на стадии внедрения, в своем ответе мы поставили срок реализации 1 сентября 2021 года, но планируем раньше запустить в боевой среде", — обещают в кредитной организации.

Московский кредитный банк уже внедрил оплату по QR-кодам (C2B). Сервис расчёта юридических лиц с физическими лицами (B2C) находится в разработке, по планам он будет запущен до 1 июля. Сервис переводов по СБП, позволяющий стягивать с разных счетов средства на один счет (С2СPull) в МКБ планируется запустить в августе. ВТБ также активно развивает функционал в рамках системы: он уже внедрил B2C переводы, сервис С2СPull планирует запустить ранее установленного ЦБ срока.

Райффайзенбанк уже запустил два из трех обязательных сервисов. "Банк планирует внедрить сервис C2CPull, при этом в определении сроков реализации мы ориентируемся на ценность сервиса для клиента", — уточнил руководитель направления стратегического развития цифровых сервисов Райффайзенбанка Павел Рубахин.

Банк "Дом.РФ", "ОТП банк" и Уралсиб также работают над развитием СБП, обещают уложиться в установленные сроки по еще не запущенным типам переводов. "Абсолют банк" запускает сервисы C2B и B2C через неделю, релиз запланирован на конец февраля. А сервис C2CPull планирует запустить к 1 октября. "Почта банк" уже запустил сервис платежей по QR-коду и переводов B2C. В планах на 2021 год — запуск C2CPull. Кроме того, среди опрошенных кредитных организаций были те, кто уже запустил все три обязательных услуги — это сделал "Русский Стандарт".

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.