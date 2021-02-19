МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Средняя сумма одного денежного перевода, отправленного физлицами за рубеж через платежные системы, за год сократилась в 1,5 раза, свидетельствует статистика Банка России.

Данные учитывают переводы, сделанные через платежные системы Blizko, Contact, Western Union, "Золотая Корона", "Юнистрим", а также "Почта России". Как пандемия изменила российскую нефтехимию

Согласно данным регулятора, в прошлом году в среднем из России через эти системы отправляли по 273 доллара, что оказалось почти в 1,5 раза ниже уровня 2019 года (407 долларов). При этом средняя сумма одного перевода физлиц, отправляемого из-за границы в Россию, напротив, несколько увеличилась — она прибавила 14,7% и составила 273 доллара.

Всего в прошлом "коронавирусном" году за рубеж физлица отправили 7,4 миллиарда долларов — это на 1,9% меньше, чем за 2019 год. Сумма перечислений в пользу физлиц в Россию также несколько просела по сравнению с предшествующим годом (на 6,3%, до 3,1 миллиарда долларов).