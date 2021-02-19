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Биткоин достиг нового исторического максимума
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 53 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На... ПРАЙМ, 19.02.2021
криптовалюта, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу вновь побила исторический рекорд, преодолев отметку в 53 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.48 мск растёт в цене на 2,06%, до 53 179,88 доллара. Чуть ранее криптовалюта дорожала там до 53 217,13 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 2,7%, до 53 228,4 доллара. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.