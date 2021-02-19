МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Капитализация биткоина на криптовалютном рынке превысила 1 триллион долларов, исходя из текущих котировок, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Биткоин достиг нового исторического максимума

По состоянию на 18.49 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,14%, до 53 650 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас растёт в цене на 3,07%, до 53 704,77 доллара. Динамика везде приводится за сутки.

Таким образом, в соответствии с данными CoinMarketCap рыночная капитализация биткоина впервые в истории превысила 1 триллион долларов.

Ранее в пятницу стоимость биткоина обновила исторический максимум, которые теперь составляет 53 807,12 доллара.

Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его почти втрое.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.