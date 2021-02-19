Капитализация биткоина впервые превысила триллион долларов
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Капитализация биткоина на криптовалютном рынке превысила 1 триллион долларов, исходя из текущих котировок, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По состоянию на 18.49 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,14%, до 53 650 доллара. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас растёт в цене на 3,07%, до 53 704,77 доллара. Динамика везде приводится за сутки.
Таким образом, в соответствии с данными CoinMarketCap рыночная капитализация биткоина впервые в истории превысила 1 триллион долларов.
Ранее в пятницу стоимость биткоина обновила исторический максимум, которые теперь составляет 53 807,12 доллара.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его почти втрое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
https://1prime.ru/finance/20210219/833084559.html