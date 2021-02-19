Биткоин установил очередной рекорд по стоимости
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, в пятницу вечером поднялась уже выше 54 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск растёт в цене на 4,5%, до 54,3 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 4,6%, до 54,25 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Лишь примерно полутора часами ранее криптовалюта пробила вверх предыдущую круглую отметку — 53 тысячи долларов.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.
https://1prime.ru/finance/20210219/833084819.html