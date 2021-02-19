МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, в пятницу вечером поднялась уже выше 54 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Маск считает биткоин лучше наличных

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск растёт в цене на 4,5%, до 54,3 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 4,6%, до 54,25 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Лишь примерно полутора часами ранее криптовалюта пробила вверх предыдущую круглую отметку — 53 тысячи долларов.

Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.

Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды. Так, только 16 февраля стоимость биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.