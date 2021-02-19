МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, в пятницу третий раз за день пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 55 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Маск считает биткоин лучше наличных

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.54 мск растёт в цене на 6,2%, до 55,18 тысячи долларов, и уже дорожал до 55 285 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 6,5%, до 55,2 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.