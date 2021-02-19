МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, в пятницу третий раз за день пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 55 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

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Маск считает биткоин лучше наличных

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 21.54 мск растёт в цене на 6,2%, до 55,18 тысячи долларов, и уже дорожал до 55 285 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин сейчас дорожает на 6,5%, до 55,2 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.