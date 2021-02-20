МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Потолка стоимости биткоина на сегодняшний день не существует, вопрос в том, как к росту цены криптовалюты отнесутся регуляторы, сообщил РИА Новости первый вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк. Биткоин обновил очередной исторический рекорд

"Абстрактно, потолка нет, он может стоить и миллион, если он будет принят. Вопрос в другом, насколько это будет принято широким сообществом, в первую очередь регуляторами, центральными банками. Сама по себе оценка этого движения, она относительная, это вопрос соглашения", — считает Романюк.

Эксперт отметил, что чем больше люди будут двигаться по пути добычи биткоина, тем больше будет расти цена за монету. "Выпускается некое ограниченное количество биткоинов, это заложено в самой сути системы. Соответственно, чем больше их там добывается, тем дороже они становятся, потому что электроэнергия, которая затрачивается при решение математических задач, что является сутью биткоина, это фактически перевод все большего количества электроэнергии в количественную оценку биткоина", — пояснил он.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.33 мск стоимость биткоина растёт на 5,78%, до 55 892 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 5,73%, до 55 837 доллара. Динамика приводится за сутки. Накануне биткоин установил очередной рекорд стоимости и превысил отметку 56 000 долларов, но затем несколько "откатился". Маск считает биткоин лучше наличных

Биткоин экспоненциально начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.

Тем временем одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт американская Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют. Кроме того, один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, американский BNY Mellon, сообщил о начале разработки платформы для работы с разными видами активов, в том числе цифровыми.