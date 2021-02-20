МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в субботу поднялась выше 57 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.18 мск рос в цене на 8,11% — до 56,91 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 8,07% — до 56,96 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Минутами ранее стоимость криптовалюты на обеих биржах поднималась выше 57 тысяч долларов. На Binance она установила новый исторический максимум — 57,076 тысячи долларов. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

Днем ранее биткоин обновил сразу несколько исторических рекордов, поднявшись до отметки в 56 тысяч долларов.

Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.

Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела рекордный уровень января в 41 950 долларов, и с тех пор продолжает бить рекорды. Так, только 16 февраля цена биткоина впервые в истории достигла 50 тысяч долларов.