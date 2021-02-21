МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты: это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи, рассказала РИА Новости заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.

Она напомнила, что налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов: чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов, налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

"Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ дает возможность распространить упрощенный порядок и на социальные налоговые вычеты", — сказала Ибрагимова.

Наиболее популярны в этой категории вычеты на образование – можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы школа, которая оказывает эти услуги – например, курсы повышения квалификации или иностранного языка, – имела лицензию образовательного учреждения.

Не меньшей популярностью пользуются вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их также можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов не только себе, но и супругам, родителям, детям и подопечным в возрасте до 18 лет.

Максимальный размер совокупных расходов, которые попадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть налогоплательщик сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы — 15,6 тысячи рублей. ФРС предупредила о риске банкротств в США

"Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", — сказала эксперт.

Сейчас для получения этих вычетов требуется заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и т.д.) и подать заявление в ФНС, можно в электронном виде через "личный кабинет" на сайте ФНС. С запуском упрощенной формы все станет еще проще: в "личном кабинете" налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать те из них, по которым можно получить налоговый вычет.