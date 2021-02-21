МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России могут перестать учитывать уже существующие компенсации при выплате пособий на ребенка. В настоящее время власти продумывают перечень таких льгот. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на комментарий депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. Родители назвали зарплаты, которые хотят для своих детей

"Идет речь о том, чтобы для расчета пособий не учитывать некоторые виды компенсаций. Таким образом расширяется количество мер соцподдержки. Кроме того, недавно я обратилась к правительству с предложением ввести компенсационные выплаты для семей с детьми-инвалидами, в которых скончался один из родителей. Жду ответа", — сказала Бессараб. Депутат не назвала, какие именно компенсации могут войти в перечень.

В 2021 году расширение льготной политики ждет сразу несколько категорий россиян, добавил другой член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин. "Новые выплаты и льготы будут. Инициативы просачиваются из дверей кабинетов. Мы уже видим направления — работа ведется по улучшению [господдержки] детям от трех до семи лет, по индексации пенсий работающим пенсионерам и уменьшению пенсионного возраста в северных регионах. Подробностей, вероятно, стоит ждать на послании президента Федеральному Собранию", — отметил он. В Госдуме предложили повысить все пенсии

Помимо этого, депутаты опровергли появившуюся в профильных ресурсах информацию о сужении категорий россиян, которые получают льготы. Сообщалось, что при решении о начислении выплат семьям с детьми будет учитываться не только доход семьи, но и наличие имущества. "Такое решение бы означало сужение количества граждан, которые получают помощь. Поэтому такого решения нет. Это было бы удивительно", — заметил Шеин. "Ничего подобного не слышали", — подтвердила и Бессараб.