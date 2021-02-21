МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил пределы роста стоимости биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% — до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.

Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела рекордный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжает бить рекорды.