МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Пожалуй, для большинства россиян, "подушка безопасности" — это главная финансовая цель, к которой нужно стремиться. И путать ее ни с чем нельзя. Любые другие инвестиции, например, формирование пенсионного капитала или дивидендного портфеля, вторичны. О них нужно начинать думать только, когда "подушка" сформирована. Какие вещи стоит покупать в кредит, а на что лучше накопить

СКОЛЬКО НУЖНО НАКОПИТЬ

По общепринятым меркам, финансовая подушка безопасности должна составлять от трех до шести ежемесячных расходов семьи. Именно такая сумма понадобиться, чтобы поддерживать привычный образ жизни после увольнения и на время поиска нового места работы, на восстановления от внезапной болезни или на случай неплановых крупных трат.

Однако пандемия скорректировала срок, на который нужно формировать сбережения. Подобные ситуации с "черным лебедем" могут сильно увеличить срок поиска работы и, возможно, время болезни. Основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков считает разумным формирование финансовой "подушки безопасности" размером от шести до девяти месячных расходов семьи.

А вот международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер рекомендует копить еще больше. Оптимальный семейный запас должен позволить "продержаться" 6 —12 месяцев при тех или иных непредвиденных обстоятельствах.

"Такой запас позволит более уверенно смотреть в будущее, не очень боятся, например, добровольного или вынужденного ухода с работы одного из супругов и других не менее "приятных" сюрпризов судьбы", — считает он.

Согласно последним данным Росстата, средний по стране размер расхода на одного человека в семьях с двумя детьми составляет 15,1 тысяч в месяц. Следовательно, семье из четырех человек будет достаточно 60,4 тысяч рублей в месяц. Оптимальная подушка безопасности в этом случае на шесть месяцев составляет чуть более 360 тысяч рублей, подсчитал Емельянов.

А вот по опросу холдинга исследований "Ромир" за 2020 год, российской семье из трёх человек, в которой двое работают, нужно около 85,7 тысяч рублей в месяц. То есть семье из 4 человек разумно увеличить эту цифру до 100 тысяч рублей. "Таким образом, оптимальный размер подушки безопасности для семьи составит от 600 до 900 тысяч рублей", проанализировал Гужиков. Когда у россиян отберут все наличные деньги

Важно также понимать, что подушка безопасности – это не деньги первоначальный взнос на ипотеку и ни деньги на покупку автомобиля или других не срочных приобретений.

"Исключение может быть сделано для крупных покупок, которые являются "средствами производства". То есть, если вы водитель, и поэтому тратите резерв на автомобиль – тогда другое дело. Это уже инвестиция в рост дохода", — считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

ГДЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

По сравнению с 2019 годом большую часть сбережений россияне стали держать в виде наличных в рублях или валюте, а не во вкладах, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

И это вполне объяснимо: общая неопределенность возросла, доходность депозитов заметно снизилась, а кроме того, с 2021 года ввели дополнительный налог на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей.

"Хранение сбережений в валюте стало более популярным, поскольку в 2020 году курс рубля упал более чем на 20% к доллару и более чем на 30% к евро и не исключено, что в 2021 году девальвация продолжится", — объяснила аналитик.

Основатель консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак рекомендует диверсифицировать "подушку" по разным валютам. К примеру, 4 месяца в рублях, 4 месяца в долларах США, 4 месяца в евро.

Что касается места хранения сбережений, Беккер рекомендует держать их частично дома в сейфе и частично в банке, с оперативным карточным доступом.

Дело в том, что сама суть "подушки безопасности" в том, что она должна быть максимально ликвидна и доступна при необходимости.

Именно поэтому для ее хранения не подходят вклады без возможности досрочного вывода средств, брокерские счета и вложения в драгоценные металлы, дополняет Гужиков. Какие товары подорожают вслед за продуктами

"При резкой потребности снять деньги вы будете вынуждены продать ценные бумаги или золотые слитки по доступной на момент сделки цене, что может вынудить вас потерять в деньгах в угоду срочности", — поясняет он.

КАК НАЧАТЬ КОПИТЬ

Есть две основные стратегии формирования подушки безопасности. Первая — откладывать в личный резервный фонд фиксированную сумму в день получения дохода — до первых покупок. Стандартная рекомендация в мировой и российской практике – резервировать минимум 10% своего обычного регулярного дохода, говорит Емельянов.

"Вторая стратегия – бюджетирование: вы ведете регулярную запись доходов и расходов, собираясь отложить некую сумму уже после всех запланированных трат. Это более гибкий подход. Вы можете откладывать деньги не каждый месяц, а по ситуации", — отмечает аналитик.

Есть и альтернативный подход, не похожий на два предыдущих: часто подушкой безопасности по факту становится годовая или квартальная премия, а также прочие нерегулярные доходы, на которые человек не рассчитывал, а потому легко их отправляет в резерв, добавляет он.

Для развития навыка накопления и формирования финансовой подушки Гужиков рекомендует следовать следующим правилам: ​

· 10-20% от каждого дохода сразу переводить на накопительный счет;

· Подключить "копилки" в банковском приложении, чтобы в сбережения переводился кэшбек и проценты на остаток;

· Откладывать по системе "52 недели" или выбрать любой другой интерактивный метод, который превратит накопления в игру

· Настроить автоматическое пополнение сберегательного счета с любого поступления на карту.