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2021
https://1prime.ru/finance/20210222/833095960.html
Глава Центробанка дала советы начинающим инвесторам
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Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать все риски при игре... ПРАЙМ, 22.02.2021
инвестиции, цб рф, биржи, новости, финансы, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать все риски при игре на бирже и "не класть яйца в одну корзину", советует глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нельзя последние деньги нести на рынок — у вас всегда должны быть сбережения. Не класть яйца в одну корзину. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги", — дала советы начинающим инвесторам Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".
Также глава ЦБ посоветовала инвесторам обязательно оценивать риски, когда им предлагают продукты с большой доходностью, отметив, что предыдущая доходность — это не обязательно будущая доходность.
Россияне в прошлом году на фоне снизившейся доходности банковских вкладов стали активно выходить на фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество розничных инвесторов за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло рекордных 9,4 миллиона человек.