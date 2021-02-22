МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать все риски при игре на бирже и "не класть яйца в одну корзину", советует глава Банка России Эльвира Набиуллина. Эксперт допустил рост доллара выше 80 рублей

"Нельзя последние деньги нести на рынок — у вас всегда должны быть сбережения. Не класть яйца в одну корзину. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги", — дала советы начинающим инвесторам Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

Также глава ЦБ посоветовала инвесторам обязательно оценивать риски, когда им предлагают продукты с большой доходностью, отметив, что предыдущая доходность — это не обязательно будущая доходность.

Россияне в прошлом году на фоне снизившейся доходности банковских вкладов стали активно выходить на фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество розничных инвесторов за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло рекордных 9,4 миллиона человек.