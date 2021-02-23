МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Совет Европейского союза пересмотрел список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в сфере налогообложения. В перечень офшоров, не раскрывающих бенефициаров или утаивающих налоговую информацию, была добавлена Доминика. Вместе с тем Совет ЕС исключил из данного списка Барбадос. Эксперт сравнил популярность налоговых юрисдикций у российского бизнеса

После обновления в списке находятся 12 юрисдикций: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату. Кроме того, девять юрисдикций — Австралия, Барбадос, Ботсвана, Эсватини, Ямайка, Иордания, Мальдивы, Таиланд и Турция — взяли на себя обязательства по реформированию своей налоговой политики

Черный список офшоров был создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег в 2015 году. В данных перечень попали страны, усилия которых в области противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению Евросоюза, являются недостаточными.

Список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в сфере налогообложения, был составлен Советом ЕС в декабре 2017 года. Он является частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения и направлен на содействие текущим усилиям по продвижению надлежащего налогового управления во всем мире.

Юрисдикции оцениваются на основе ряда критериев, установленных Советом в 2016 году. Критерии охватывают налоговую прозрачность, справедливое налогообложение и соблюдение международных стандартов в области налогообложения.

Список пересматривался несколько раз. С 2020 года он обновляется два раза в год.