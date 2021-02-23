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Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов
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Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса... ПРАЙМ, 23.02.2021
акции, tesla, илон маск, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
По данным агентства, состояние Маска упало на 15,2 миллиарда долларов — до 183 миллиардов долларов.
Богатство основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось при этом на 3,73 миллиарда — до 186 миллиардов долларов. Таким образом, Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск — вторую.
В понедельник котировки акций Tesla рухнули на 8,55% — до 714,5 доллара. Падение стало самым значительным с сентября 2020 года. Акции Amazon подешевели на 2,13% — до 3180,74 доллара.