2021-02-24T10:37:15+03:00
2021-02-24T10:37:15+03:00
2021-02-24T10:37:15+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210224/833104303.html
"Лента" завершила 2020 год с прибылью против убытка годом ранее
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Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 16,541 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. Чистый... ПРАЙМ, 24.02.2021
отчетность, чистая прибыль, ритейлер лента, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 16,541 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.
Чистый убыток компании за 2019 год составлял 2,794 миллиарда рублей. Выручка "Ленты" в прошлом году увеличилась на 6,7% — до 445,544 миллиарда рублей.
"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2020 года компания управляла 393 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.