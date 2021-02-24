МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в 2020 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 16,541 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. "Лента" завершила перерегистрацию в России

Чистый убыток компании за 2019 год составлял 2,794 миллиарда рублей. Выручка "Ленты" в прошлом году увеличилась на 6,7% — до 445,544 миллиарда рублей.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2020 года компания управляла 393 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.