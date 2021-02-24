МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Международной консалтинговой компании Knight Frank представила доклад, согласно которому в 2021 году четверть мировых ультрахайнетов (владельцев чистых активов стоимостью свыше 30 миллионов долларов) планирует инвестировать в коммерческую недвижимость. В России и СНГ показатель достигает 21%. Глава Центробанка дала советы начинающим инвесторам

Согласно отчету, в 2020 году общий объем мировых инвестиций в коммерческую недвижимость составил 720 миллиардов долларов. Из них на частных инвесторов приходится 232 миллиарда долларов, что почти на 30% меньше уровня 2019 года, но на 9% выше среднего показателя за последние 10 лет.

"В 2021 году четверть ультрахайнетов во всем мире планирует инвестировать в коммерческую недвижимость, 21% – в России и СНГ", — говорится в нем.

В 2020 году 38% вложений частных инвесторов пришлось на апартаменты, 26% – на офисы и 15% – на объекты индустриальной и складской недвижимости, которые закрывают тройку наиболее привлекательных сегментов, обойдя ритейл. В инвестиционном портфеле мультимиллионеров всего мира наибольшую долю занимали офисная недвижимость (20%), частный арендный сектор (23%) и ритейл (9%). Набиуллина рассказала о новых рисках для вкладчиков

"Существует ряд факторов, которые будут определять ситуацию на мировых рынках в течение 2021 года. Первый заключается в инвестировании в крупные, относительно ликвидные и прозрачные рынки, способные привлечь глобальные финансовые потоки. Второй – в связи с ограничениями на перемещения и путешествия, действующими в той или иной степени по всему миру, частные инвесторы продолжат присматриваться к недвижимости на местных рынках, которые в обычных обстоятельствах испытывают серьезную конкуренцию с зарубежными активами", — приводятся в материалах слова руководителя международного департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктории Ормонд.

В России, вопреки негативным ожиданиям игроков рынка в начале пандемии, объем инвестиций в коммерческую недвижимость достиг 257,8 миллиарда рублей, что всего на 8% ниже показателя годом ранее.

"В отличие от динамики, наблюдавшейся в 2020 году на мировых рынках капитала, активность инвесторов в России оказалась достаточно высокой. Сдержанное падение объемов на 8% при конъюнктуре рынка прошлого года в основном обусловлено высокой активностью девелоперов, которые в период неопределенности пополняли свой земельный фонд для будущих проектов", — приводятся в материалах слова управляющего партнёра Knight Frank Russia Алексея Новикова.

По абсолютному значению инвестированных средств в коммерческую недвижимость России первое место заняли площадки под девелопмент – 49%, за ними следуют следуют офисы – 27% и складская недвижимость – 16%.