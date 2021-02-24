МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам 2020 года зафиксировала чистый убыток в размере 839 миллионов евро, говорится в отчетности компании. Royal Dutch Shell получила чистый убыток в 2020 году

Компания сравнивает этот показатель со своими первыми после объединения активов Wintershall и Dea в единую структуру финансовыми результатами за май-декабрь 2019 года, в этот период она зафиксировала чистую прибыль на уровне 315 миллионов евро.

При этом скорректированная чистая прибыль Wintershall Dea по итогам отчетного периода составила 195 миллионов евро, что на 21% выше скорректированной чистой прибыли в мае-декабре 2019 года. Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) в отчетном периоде снизился на 7,6% по сравнению с маем-декабрём 2019 года — до 1,643 миллиарда евро. Выручка компании достигла 3,642 миллиарда евро, что на 11,3% выше показателя мая-декабря 2019 года.

Скорректированная чистая прибыль за четвертый квартал увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении, до 128 миллионов евро. Показатель EBITDAX оказался на 23% ниже уровня годичной давности, составив 500 миллионов евро. Показатели чистой прибыли и выручки за четвертый квартал не приводятся. СМИ: 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток - 2"

Добыча углеводородов компании в четвертом квартале составила 654 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день против 637 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день годом ранее (рост на 3%). Указано, что показатель не включает в себя добычу в Ливии.

Компания ожидает, что в 2021 году добыча углеводородов составит 620-640 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Капиталовложения, по оценкам Wintershall Dea, в текущем году составят 1–1,1 миллиарда евро евро, а бюджет геологоразведки — 200-250 миллионов евро.

Wintershall Dea была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.