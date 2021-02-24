НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев — ПРАЙМ. Нижегородский районный суд в среду назначил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 235 миллионов рублей бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову по делу о коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Маркелову инкриминируют получение взятки свыше 235 млн рублей

"Признать Маркелова виновным… и окончательно назначить 13 лет лишения свободы со штрафом 235 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на 3 года. Наказание отбывать в колонии строгого режима", — сказала судья.

В срок будет зачтено нахождение Маркелова под стражей с 13 апреля 2017 года, добавила она.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Гособвинение просило Маркелову 17 лет. Сам подсудимый вину не признал.

Слушания по делу проходили в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Оглашение приговора объемом 398 листов началось 15 февраля.

Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Наталью Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Был задержан в апреле 2017-го, судебный процесс длится без малого два года — с апреля 2019 года.