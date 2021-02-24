МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 22,8% и составила 1,337 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Негативную динамику в компании объясняют в основном разнонаправленной динамикой используемого в учете валютной задолженности курса рубля в рассматриваемых периодах. В частности, в 2020 году была получена отрицательная курсовая разница в размере 378 миллионов долларов против положительной на сумму 226 миллионов долларов годом ранее.

Показатель EBITDA уменьшился на 1,7%, до 2,471 миллиарда долларов, его рентабельность увеличилась до 38,5% с 36,1% годом ранее. Выручка сократилась на 7,9%, до 6,409 миллиарда долларов.

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль выросла относительно предыдущего квартала в 2,6 раза, до 585 миллионов долларов. Показатель EBITDA увеличился на 46,2%, до 838 миллионов долларов, его рентабельность повысилась до 45,6% с 38,3% кварталом ранее. Выручка выросла на 22,7%, до 1,837 миллиарда долларов.

Чистый долг компании в течение 2020 года снизился на 13,8% и на 31 декабря составил 3,237 миллиарда долларов, его отношение к EBITDA уменьшилось до 1,3х с 1,5х на конец 2019 года. Общий долг сократился на 9,5%, до 3,675 миллиарда долларов за счет досрочного погашения долга на сумму 258 миллионов долларов. Капзатраты в 2020 году снизились на 4%, до 496 миллионов долларов. В текущем году капзатраты планируются на уровне свыше 560 миллионов долларов, при этом на долю проектов развития придется до 70%.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого являются Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (30%). "Металлоинвест" в 2020 году увеличил выпуск железной руды на 0,5%, до 40,434 миллиона тонн.