МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%, необходимые конверсионные операции завершены в феврале, сообщило министерство. Минфин планирует снизить темпы наращивания госдолга

"Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства… в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

"В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", — добавляет министерство.