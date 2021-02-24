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https://1prime.ru/finance/20210224/833109973.html
Минфин снизил доли доллара и евро в структуре ФНБ
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Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%,... ПРАЙМ, 24.02.2021
валюта, фнб, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%, необходимые конверсионные операции завершены в феврале, сообщило министерство.
"Минфин России информирует, что в соответствии с постановлением правительства… в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.
"В феврале 2021 года Минфин России завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре", — добавляет министерство.