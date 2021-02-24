МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества, используя все возможные ресурсы, а также уделять особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении регулятора. ЦБ заявил о повышенных рисках для базового сценария развития России

"Люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, но и злоумышленники действуют активнее. Это значит, что граждан надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого клиента банка. Пока мы не видим, чтобы кредитные организации прилагали для этого все возможные усилия. Мы рассчитываем, что если они эффективно подключатся к разъяснительной работе, деньги многих банковских клиентов можно будет уберечь", — приводится в сообщении слова главы департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Регулятор рекомендовал размещать информацию о том, как противостоять телефонным и интернет-мошенникам, в приложениях дистанционного банковского обслуживания, на банковских сайтах, в соцсетях, в отделениях кредитных организаций и на экранах банкоматов при переводе или снятии наличных. Кроме того, следует организовать рассылки sms и сообщать о рисках при звонках клиентов в колл-центр.

Банкам также рекомендовано не реже двух раз в год анализировать эффективность работы по предупреждению — отслеживать, как она отражается на динамике переводов без согласия клиентов.

Ранее ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию за первые три квартала 2021 года