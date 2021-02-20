МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что годовая инфляция в первом-третьем кварталах 2021 года будет превышать целевое значение 4%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Банк России дал прогноз по росту цен на нефть

"Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в первом-третьем кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%. На среднесрочном горизонте с учетом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%", — пишет ЦБ.

Банк России на прошлой неделе сообщил, что инфляция в годовом выражении пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет снижаться. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, темпы роста цен на пике могут составить 5,5%.