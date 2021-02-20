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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210220/833089773.html
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию за первые три квартала 2021 года
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Банк России ожидает, что годовая инфляция в первом-третьем кварталах 2021 года будет превышать целевое значение 4%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике... ПРАЙМ, 20.02.2021
центробанк, россия, инфляция, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что годовая инфляция в первом-третьем кварталах 2021 года будет превышать целевое значение 4%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
"Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в первом-третьем кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7-4,2%. На среднесрочном горизонте с учетом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%", — пишет ЦБ.
Банк России на прошлой неделе сообщил, что инфляция в годовом выражении пройдет пик в феврале-марте, после чего начнет снижаться. По прогнозу главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, темпы роста цен на пике могут составить 5,5%.