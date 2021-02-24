МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что введение цифрового рубля заставит банки переосмыслить свою стратегию по комиссиям и поможет снизить стоимость эквайринга, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в ходе онлайн-дискуссии "Зачем нужен цифровой рубль".

"Мы рассчитываем, что предоставление равнодоступной платежной инфраструктуры, очень базовой по своей функциональности, но равнодоступной и для населения, и для бизнеса, действительно, создаст более конкурентное поле в сфере платежей и это само по себе заставит банки несколько переосмыслить свою стратегию и в части комиссий, и в части неценовых условий предоставления этих сервисов своим клиентам", — сказал он.

"Очень значительной частью платежных сервисов является прием безналичных платежей в точках продаж, и за это банки получают комиссию за эквайринг. Мы считаем, что возникновение альтернативы в качестве цифрового рубля заставит банки понизить и вот эту часть своих комиссий и, соответственно, сделать платежные сервисы более доступными и менее обременительными и для бизнеса, и для населения, потому что, в конечном счете, все это зашивается в цену для потребителя", — добавил Заботкин.

Идею цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.