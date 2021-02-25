Чистая прибыль "Полюса" по МСФО снизилась на 1,9%
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составила 122,628 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
В долларовом выражении, как следует из релиза компании, чистая прибыль "Полюса" сократилась на 15%, до 1,646 миллиарда долларов, скорректированный показатель EBITDA вырос на 38%, до 3,69 миллиарда долларов, его рентабельность повысилась до 74% с 67% годом ранее. Выручка увеличилась на 25%, до 4,998 миллиарда долларов.
В четвертом квартале чистая прибыль выросла относительно предыдущего квартала в 1,6 раза, до 835 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 3%, до 1,138 миллиарда долларов, его рентабельность снизилась до 75% с 76% кварталом ранее. Выручка увеличилась на 4%, до 1,515 миллиарда долларов.
Дивиденды "Полюса" за второе полугодие 2020 года могут составить 5,09 доллара на акцию на общую сумму 693 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
"Совет директоров компании предварительно изучил вопрос о дивидендах за второе полугодие 2020 года и рассмотрит возможность рекомендовать их к утверждению на общем годовом собрании акционеров "Полюса". В соответствии с дивидендной политикой компании, которая предполагает выплаты в размере 30% от показателя EBITDA за весь год, дивиденды за второе полугодие 2020 года составят сумму в рублях, эквивалентную 693 миллиона долларов. Исходя из текущего количества акций в обращении, размер дивидендов за указанный период может составить 5,09 доллара на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.
Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год будет соответствовать 1,107 миллиарда долларов с учетом 414 миллионов долларов, выплаченных за первое полугодие 2020 года.
"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3%, до 2,766 миллиона унций.
https://1prime.ru/finance/20210225/833114381.html