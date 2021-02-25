МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2020 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составила 122,628 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Стоимость золота падает на росте доходности облигаций США

В долларовом выражении, как следует из релиза компании, чистая прибыль "Полюса" сократилась на 15%, до 1,646 миллиарда долларов, скорректированный показатель EBITDA вырос на 38%, до 3,69 миллиарда долларов, его рентабельность повысилась до 74% с 67% годом ранее. Выручка увеличилась на 25%, до 4,998 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль выросла относительно предыдущего квартала в 1,6 раза, до 835 миллионов долларов, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 3%, до 1,138 миллиарда долларов, его рентабельность снизилась до 75% с 76% кварталом ранее. Выручка увеличилась на 4%, до 1,515 миллиарда долларов.

Дивиденды "Полюса" за второе полугодие 2020 года могут составить 5,09 доллара на акцию на общую сумму 693 миллиона долларов, следует из сообщения компании. Фьючерсы на золото снизились в цене второй день подряд

"Совет директоров компании предварительно изучил вопрос о дивидендах за второе полугодие 2020 года и рассмотрит возможность рекомендовать их к утверждению на общем годовом собрании акционеров "Полюса". В соответствии с дивидендной политикой компании, которая предполагает выплаты в размере 30% от показателя EBITDA за весь год, дивиденды за второе полугодие 2020 года составят сумму в рублях, эквивалентную 693 миллиона долларов. Исходя из текущего количества акций в обращении, размер дивидендов за указанный период может составить 5,09 доллара на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год будет соответствовать 1,107 миллиарда долларов с учетом 414 миллионов долларов, выплаченных за первое полугодие 2020 года.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3%, до 2,766 миллиона унций.