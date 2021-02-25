МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz Plc по МСФО по итогам 2020 года выросла в 2,35 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 858 миллионов долларов, следует из сообщения компании. МТС построит выделенную коммерческую 5G-ready сеть для Evraz

Рентабельность по EBITDA выросла до 22,7% с 21,8% годом ранее. "Снижение EBITDA было в основном связано со снижением цен реализации стали, ванадия и угля, а также снижением продаж трубной и листовой металлопродукции в результате ослабления рыночного спроса в Северной Америке", — говорится в сообщении. Консолидированная выручка сократилась на 18,1% и составила 9,754 миллиарда долларов.

Себестоимость производства стальной продукции и сырья снизилась. В частности, себестоимость слябов снизилась до 213 с 236 долларов за тонну в связи с падением цен на сырье, дополнительных, сервисных и ремонтных расходов. Себестоимость угольного концентрата снизилась до 31 доллара с 35 долларов за тонну главным образом за счет обесценивания рубля. Себестоимость железорудного сырья сократилась до 36 долларов с 41 доллара за тонну из-за обесценивания рубля, увеличения объемов добычи железной руды и снижения постоянных затрат.

Капзатраты компании в 2020 году сократились на 13,8%, до 657 миллиона долларов. Чистый долг за год снизился на 2,6%, до 3,356 миллиарда долларов. Чистый денежный поток от операционной активности уменьшился на 20,7%, до 1,928 миллиарда долларов.

"В 2021 году Evraz продолжит совершенствовать свою культуру безопасности, клиентоориентированность и операционную эффективность, используя при необходимости цифровые инструменты. Группа стремится добиться значительного прогресса в реализации своих ключевых инвестиционных проектов, главным из которых является модернизация железнодорожных заводов в Северной Америке и Нижнем Тагиле. Evraz также сосредоточится на том, чтобы наилучшим образом использовать возможности, возникающие по мере восстановления рынков после пандемии в 2021 году", отмечает президент компании Александр Фролов, чьи слова приводятся в сообщении. Evraz может выделить угольные активы в отдельный бизнес

Совет директоров Evraz утвердил выплату промежуточных дивидендов за 2020 год в размере 0,3 доллара на акцию на общую сумму 437,1 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Принятое решение, как поясняется в сообщении, отражает уверенность совета директоров в финансовом положении и перспективах группы.

Ранее Evraz выплачивал промежуточные дивиденды за 2020 год в размере 0,2 доллара на акцию на общую сумму 291,37 миллиона долларов. По итогам 2019 года Evraz также дважды платил промежуточные дивиденды: в размере 0,35 доллара на акцию на общую сумму 508,17 миллиона долларов и в размере 0,4 доллара на акцию на общую сумму 580,8 миллиона долларов.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2020 году Evraz снизил выпуск стали на 1,3% — до 13,6 миллиона тонн.