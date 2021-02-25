МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Группа "Открытие" по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, заработала чистую прибыль по МСФО в 43,4 миллиарда рублей, что меньше показателя за 2019 год на 17%, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль ВТБ по МСФО рухнула в 2,7 раза

"Пандемия COVID-19 не помешала группе банка "Открытие" достичь в 2020 году значительной части заявленных целей. По предварительной оценке, чистая прибыль группы "Открытие" за 2020 год по МСФО составит 43,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. По итогам 2019 года группа заработала 52,3 миллиарда рублей.

Активы группы выросли за прошлый год на 6% — до 3,472 триллиона рублей. Капитал группы за 2020 год увеличился на 10% — до 520 миллиардов рублей.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Почти два года спустя, в июле 2019 года, регулятор признал санацию завершенной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне 2020 года говорила, что регулятор сохраняет планы по продаже пакета акций банка "Открытие", реалистичным сроком является весна 2022 года. Ранее регулятор ориентировался на конец 2021 года, но сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Основная стратегия Банка России по выходу из капитала группы "Открытие" предполагает частичную продажу акций на IPO в 2022 году, однако возможна и продажа группы стратегическому инвестору, если это будет экономически оправдано.